Zielone przystanki pojawiły się w Zielonej Górze. W minionym tygodniu zakończyła się ich przebudowa przy Elżbietankach oraz w centrum miasta

Za przystankami stanęły tzw. zielone ściany. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest miejski radny Paweł Zalewski, którego zapytaliśmy o ocenę tego projektu.

Powstały zgodnie z planem i przede wszystkim zgodnie z tym, co wybrali mieszkańcy. Co ,mnie cieszy to oczywiście drzewa, które udało się posadzić. Są to drzewka mniejsze o ciekawym wyglądzie.