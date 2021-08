Zielonogórski “Dom Samotnej Matki” ma nową siedzibę. Po 23 latach z ulicy Piaskowej instytucja przeniosła się na Aleje Wojska Polskiego. Dla podopiecznych przeprowadzka do nowego domu oznacza przede wszystkim wygodę.

Bo zamiast ciasnoty, to teraz do dyspozycji mam oraz ich pociech jest 7 pokoi. Pomieszczą ponad 20 osób. Jest też nowe zaplecze sanitarne – mowa tutaj o 4 łazienkach, pralni i suszarni. Mówi pani Paulina, jedna z mieszkanek placówki.

Jak wiadomo – oprócz samotnych matek przy Alei Wojska Polskiego zamieszkają też ich dzieci. I to z myślą o nich powstał pokój edukacji oraz do zabaw. Schronienie znajdą tutaj też kobiety w ciąży. Po sąsiedzku z domem samotnej matki prowadzony będzie też ośrodek interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy. Mówi Tomasz Lehman z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Wioleta Haręźlak z departamentu edukacji i spraw społecznych uważa, że przy Wojska Polskiego powstał właśnie zielonogórski azyl.

To bardzo ważne instytucje na tym pięknym terenie. Dadzą schronienie matkom, które potrzebują natychmiastowego wsparcia i pomocy. Oraz poczucia bezpieczeństwa. Warunki to jedno. Dadzą to im też terapeuci i psychologowie.