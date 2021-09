W sobotę przed finałowym koncertem tegorocznego Winobrania tytuł honorowej obywatelki Zielonej Góry odebrała Maryla Rodowicz. Dołączyła tym samym do grona ponad sześćdziesięciu osób, które od 1993 roku zostały w ten sposób uhonorowane.

Artystka urodziła się w Zielonej Górze i tu spędziła pierwsze lata swojego życia. Jak przyjęła informację o nadaniu jej tego tytułu i co on dla niej oznacza? Odpowiedź królowej polskiej sceny muzycznej może nieco zaskoczyć.

Jest to dla mnie wzruszające, a poza tym będę miała miejsce na… cmentarzu. To wiem, że obywatelowi honorowemu to przysługuje i może też jeździć miejską komunikacją bez biletu.