Ani jeden pojazd egzaminacyjny nie opuścił dziś garażu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Powodem jest strajk egzaminatorów, którzy domagają się 20% podwyżek pensji. A skoro nie ma egzaminatorów, nie ma także egzaminów praktycznych.

Mówi Edward Jakubowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.

Na dzień dzisiejszy było zaplanowanych 14 egzaminatorów. Z tego stawił się tylko jeden funkcyjny, który przeprowadza egzaminy teoretyczne. Protest ma charakter ciągły, cały czas spływają do nas zwolnienia lekarskie egzaminatorów. Przypuszczam, że to do końca tygodnia potrwa.