Nie milkną echa decyzji zarządu województwa lubuskiego o podziale pieniędzy dla olimpijczyków i paraolimpijczyków. Przypomnijmy – ci pierwsi otrzymali nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych na osobę. W przypadku paraolimpijczyków było to 5 tysięcy.

Paraolimpijczycy poczuli się pokrzywdzeni i mówili o tym głośno, co przyniosło efekt. Bo zarząd województwa wycofał się z nierównego podziału i zadeklarował równe nagrody dla wszystkich uczestników igrzysk. Według Wiolety Haręźlak, radnej Samorządowego Lubuskiego, wyrównanie powinno odbyć się jak najszybciej.

To jest ten czas, kiedy oni powinni mieć nie zapewnienia słowne, ale gwarancję. Że brakujące 5 tysięcy, tak żeby czuli się w pełni docenieni, na pewno otrzymali. Dziś to jest deklaracja słowna. My żądamy żeby stało się to czynem. Żeby paraolimpijczycy dostali wyrównanie jeszcze przed wyjazdem do Tokio.