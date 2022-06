Uniwersytet Zielonogórski będzie współpracował z Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg. Umowa na podjęcie wspólnych projektów została podpisana w środę, w Zielonej Górze. Głównym celem porozumienia jest stworzenie zdrowego miejsca do życia. Oczywiście na terenach przygranicznych.

Jak mówi prof. Justyna Patalas – Maliszewska – obu stronom projektu zależy na pokazaniu jak żyć w harmonii ze środowiskiem, ekonomią i rozwojem społecznym. Odpowiedzią na to będzie odpowiedni system i to jego budową zajmą się uniwersyteccy partnerzy.

To jest bardzo złożony projekt, dlatego że najpierw trzeba zastanowić się jakie obszary i w jaki sposób mierzyć. Wszystko to oparte na mobilnych rozwiązaniach. Do tego duże zbiory danych – jak je klasyfikować?