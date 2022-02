Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy powstał w Zielonej Górze na dworcu PKP. To drugi taki punkt w województwie lubuskim. Wczoraj podobny utworzono w Gorzowie.

Wszystko po to, by pomóc Ukraińcom uciekającym przed wojną. To ważne, by obywatele naszego sąsiada mieli możliwość uzyskania pierwszej., niezbędnej pomocy. Mówi wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak:

Zadaniem tego punktu jest udzielenie niezbędnych informacji uchodźcom, którzy dotrą tutaj do nas prawdopodobnie pociągami. Punkt udzieli wszelkich informacji i pomoże uchodźcom do zarejestrowania się do systemu, który uprawni go automatycznie do wszelkiego rodzaju świadczeń bieżących i uprawni do refinansowania kosztów tych, którzy przyjęli uchodźców.

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, dodaje, ze żaden z obywateli Ukrainy, który dotrze do naszego miasta nie pozostanie bez pomocy.

Wszystkie problemy zaczną się za chwilę i nie da się napisać gotowego scenariusza. My deklaruje pomoc wszystkim, którzy przyjadą, będziemy się zastanawiali, co robić. Wiadomo, że nikt nie jest przygotowany zaoferować dziesiątkom tysięcy mieszkania. Nikt nie zostanie bez pomocy, będzie miał dach nad głową i wyżywienie.

Przypomnijmy, że w czwartek nad ranem rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę. Tysiące Ukraińców ucieka teraz ze swojego kraju przekraczając granicę i szukając schronienia w Polsce.