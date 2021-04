Za nami ciekawy tydzień w zielonogórskiej i lubuskiej polityce. Informowaliśmy o najciekawszych wydarzeniach na naszej antenie. Dziś w telegraficznym skrócie powracamy do tego, co było najistotniejsze z punktu widzenia lubuskiej polityki.

W Sejmiku Województwa Lubuskiego wciąż mamy pat. Koalicja wciąż nie ma niezbędnej większości, by móc realizować swój program. Opozycja zaś nie ma wystarczającej liczby “szabel”, by odwołać zarząd. Pat 15:15 trwa od dobrych kilku tygodni i nie zapowiada się na jego zakończenie.

Członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński pytany był przez nas w programie “Rozmowa na 96 FM” o próbę znalezienia kompromisu w tej sprawie. Kilka tygodni temu z takim pomysłem wyszło PSL. Mediatorem zwaśnionych stron był Czesław Fiedorowicz. Jabłoński dość ironicznie potraktował ten pomysł:

To wygląda tak, jak gdyby ktoś naoglądał się filmów z Don Corleone. Próbuje doprowadzić do porozumienia, gdy nie ma opozycji. Don Corleone, mówi każdemu kto jak ma działać. Tak nie może działać demokracja, lepiej jej nie poprawiać. Takie porozumienia nie dzieją się naprawdę. To jest political fiction.