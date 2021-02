Zobacz info

Jak co roku zapraszamy wszystkich na zawody z okazji VI urodzin naszego wspaniałego klubu CrossFit 8K48! Codziennie w naszym klubie odbywać się będą treningi przygotowujące do zawodów sportowych w CrossFit. Poprzez zorganizowane zajęcia sportowe rozumiemy wszystkie zajęcia ujęte w grafiku podanym na naszej stronie internetowej. Czas szykować formę! Do zobaczenia na zajęciach! https://www.facebook.com/events/665443430842855/