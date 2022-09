– To będzie trudny rok – mówili przedstawiciele zielonogórskiej oświaty podczas oficjalnych uroczystości miejskich inaugurujących rok szkolny 2022/23.

Przypomnijmy, w całym kraju – a Zielona Góra nie jest tutaj wyjątkiem – są olbrzymie problemy z kadrą nauczycielską. Ponadto oświata wciąż zmaga się z problemami pandemicznymi. Szkoły przyjmują także Ukraińców. – Jest trudno, ale jesteśmy na wszystko przygotowani – mówił Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta.

25 tysięcy osób ruszyło do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych Ten rok szczególny, bo mieliśmy bardzo dużo chętnych do szkół ponadpodstawowych. Musieliśmy zwiększać limity klas. Do tego spora liczba dzieci z Ukrainy. Jest ich trochę więcej niż na końca roku poprzedniego.