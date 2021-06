Dokładnie 12 czerwca zielonogórskie Stowarzyszenie “Warto jest pomagać” przeniosło się do zabytkowego budynku w Parku Tysiąclecia. Żeby jednak organizacja mogła się przenieść, lokum trzeba było odświeżyć. Rękawy do pracy zakasali sami wolontariusze.

Przeprowadzka do nowej siedziby oznacza nowe możliwości dla działalności stowarzyszenia.

Z każdej strony jeżdżą autobusy MZK. Nie ma problemu żeby się tutaj przedostać. Nie ma problemu dla osób z dojazdem o kulach. Na wózkach inwalidzkich. Nie mamy barier architektonicznych. Jest to miejsce dla nas stworzone. Jest to miejsce, w którym możemy jeszcze bardziej się rozwijać.

W zabytkowym budynku powstała też kawiarnia. I to wyjątkowa.

Jest to kawiarenka można powiedzieć charytatywna. Wszystko, co się zakupi w tej kawiarence, jest przeznaczane na naszych podopiecznych. A mamy ich ponad 200. W naszej kawiarence można się napić najlepszej kawy w mieście.

Kawiarnia działa od poniedziałku do piątku pomiędzy 11 a 19. Samo zaś Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” będzie funkcjonowało w Parku Tysiąclecia minimalnie przez najbliższe trzy lata. Bo to właśnie do wtedy podpisana jest umowa z miastem na najem obiektu.

To dobra przestrzeń, by zorganizować festyn. Ten stowarzyszenie zorganizuje już w najbliższą niedzielę, 27 czerwca. Mega Piknik, czyli charytatywne otwarcie wakacji rozpocznie się w południe w Parku Tysiąclecia. Atrakcji dla dzieci nie zabraknie, odbędzie się też zbiórka pieniędzy na leczenie Anny Głuch, podopiecznej Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać, która zmaga się z nowotworem. Potrzebny jest – jak najszybciej – nowy, nierefundowany lek, który kosztuje 40 tys. zł. Oprócz animacji dla dzieci, strefy gastronomicznej będzie też koncert. O 16:30 wystąpi Majka Jeżowska. Festyn potrwa do godziny 18:00.