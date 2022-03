Majowe egzaminy do szkól ponadpodstawowych w obliczu migracji zza naszej wschodniej granicy – to temat, który znany jest przedstawicielom oświaty również w naszym mieście.

Miejsc w szkołach jest mało, a chętnych wielu, a będzie ich jeszcze więcej, gdyż z dnia na dzień rośnie liczba Ukraińców także w ósmych klasach. Czy Zielona Góra ma pomysł, jak sobie z tym poradzić? O to pytała w audycji „Prezydent na 96 FM” nasza słuchaczka, pani Ismina.

Czy w związku z kumulacją roczników i uczniów z Ukrainy planowane jest otwarcie dodatkowych klas dla obecnych ósmoklasistów, którzy w maju zdają egzaminy W Zielonej Górze nie jest dużo miejsc w szkołach, a dodatkowa wypadła klasa ogólna w LO7. Czy uczniowie nie zostaną na lodzie i jak miasto ma zamiar rozwiązać ten problem?

– To bardzo duży problem nie tylko dla zielonogórskiej oświaty – mówiła w Radiu Index Wioleta Haręźlak – dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta.

Przyjęliśmy strategię, w której każda szkoła będzie miła dodatkowy oddział w szkole ponadpodstawowej by zabezpieczyć potrzeby tych uczniów, którzy kończą ósmą klasę. Tych miejsc nie zabraknie. Pytanie brzmi: co z uczniami, którzy zostaną w Zielonej Górze, a są z Ukrainy. To jest problem całej Polski. To wyzwanie ósmych klas w podwójnych roczniku.

Wioleta Haręźlak dodaje, że potrzebne jest rozwiązanie systemowe i dziś decyzje w tej sprawie należą do ministerstwa.