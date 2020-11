Zobacz info

Mały Smakosz, czwartki 12:30, ul. Batorego 126a Zajęcia z neurologopedą dla dzieci 6-12 miesięcy z rodzicami Co ma neurologopeda do jedzenia, czyli jak wychować Małego Smakosza? Zapraszamy rodziców z dziećmi, którzy są na początku rozszerzania diety, mają za sobą pierwsze mniej lub bardziej udane próby oraz tych, którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące wspólnego spożywania posiłku. Podczas zajęć czeka na Was: piosenka, czytanie książeczek, mini wykład, wymiana...