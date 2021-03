Łatwo nie było, ale się udało! Radosław Rademenez Blonkowski rapował równo i nieprzerwanie przez 24 godzin. I tak jak płynął czas i słowa, tak też płynęły pieniądze na leczenie niespełna rocznej Ani Orłowskiej, która zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Spektakularna akcja zielonogórskiego rapera zakończyła się punktualnie o 12. Jej bilans to ponad 80 tysięcy złotych na leczenie Ani z SMA. Rademenez walczył i rymował do samego końca, pomimo kilku kryzysów po drodze. Najgorszy pojawił się około pięciu godzin przed wielkim finałem.

Kiedy zabrało mi głos i przestałem mówić. Nie mogłem wydobyć z siebie słowa, ciepła woda mi pomogła. Już byłem blady, prawie się popłakałem, że nie wyjdzie. Jeszcze nie ogarniam tego, że to się wydarzyło. Na razie czuję tylko, że to się stało.

Jak widać po wpływach na konto Ani – upór i ambicja Rademeneza się opłaciły. A rymy, rzucane niczym z rękawa, poruszyły tysiące serc.

Cieszę się, że dużo ludzi pomogło finansowo. 80 tysięcy to nie jest turbo dużo w skali 9,5 mln, ale dużo ludzi zauważyło, że jest dziewczynka. Której trzeba pomóc. Zauważyły to nie tylko osoby z Zielonej Góry i z naszego otoczenia. Mam nadzieję, że to wpłynie na to, żeby więcej ludzi przelało dla niej pieniądze i pomogło zdobyć dla niej lek.