Jak pomoc Ukrainie wygląda w Nowej Soli? W Rozmowie na 96 FM zajrzeliśmy dziś do sąsiedniego samorządu. Gościem był prezydent miasta Jacek Milewski.

Włodarz w Radiu Index dziękował nowosolanom, za otwarte domy i serca dla przybywających ze wschodu.

Pierwszy okres wiadomo, to jest wielkie pospolite ruszenie. Wielkie serca mieszkańców. Otwarte domy i serca za co chcę strasznie, strasznie, strasznie podziękować mieszkańcom. Nie tylko Nowej Soli, ale całej Polski za to, co zrobili dla naszych przyjaciół ukraińskich. To był taki czas, kiedy trzeba było te systemowe sprawy równolegle przygotować.