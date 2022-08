– Czekamy na wyniki ekspertyzy – odpowiadał na pytanie słuchacza w sprawie wiaduktu na Alei Zjednoczenia Janusz Kubicki w ostatniej audycji Prezydent na 96 FM.

Przypomnijmy, po rozpoczęciu remontu wiaduktu okazało się, że ma on uszkodzone części nośne konstrukcji. Przejezdna jest jedna nitka, ale nie dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Magistrat wciąż czeka na ekspertyzy naukowców w tej sprawie. Włodarz miasta ma jednak obawy, że wiadukt będzie czekać rozbiórka.

Remont rozpoczął się w kwietniu. Budowlańcy szybko napotkali na utrudnienia. Prezydent podkreśla, że na ostateczną decyzję, co czeka wiadukt, możemy jeszcze trochę poczekać.

To już niestety muszą się wypowiedzieć naukowcy, a na to potrzebują też czasu. Ja nie będę nikogo przyspieszał, bo to są newralgiczne rzeczy. Każdy nas pewnie widział w telewizji wiadukt we Włoszech, który się zawalił. Nie wolno tutaj pozwolić sobie na gdybanie. Musi być jasna i czytelna ekspertyza. Ona została zlecona profesorowi naszej uczelni.