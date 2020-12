– Jeżeli ktoś mówi, że Prawo i Sprawiedliwość nie pomaga, to jest cynizm i obłuda. Poseł Jerzy Materna był gościem dzisiejszej Rozmowy na 96 FM.

Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Kają Rostkowską mówił m.in. o budowie obwodnicy południowej. Przypomnijmy, niedawno prezydent Zielonej Góry odebrał z rąk wojewody pozwolenie na budowę.

Nie ukrywam, że to jest dobry projekt i mocno wspierałem go w ministerstwie rozwoju. Ówczesny minister, pan Jerzy Kwieciński zgodził się na tę inwestycję i dzisiaj właściwie ją zaczynamy. Pan wiceprezydent Kaliszuk prosił mnie ostatnio o to, żeby szybciej zacząć wycinkę w lesie. Byłem ostatnio u dyrektora lasów i wszystko idzie jak najlepiej. Pomiary już się zakończyły.