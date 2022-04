Czy to już czas, aby myśleć o szkole dla swojego dziecka? Jak najbardziej i rodzice już o tym myślą i mają obawy, chociażby związane z podwójnym rocznikiem, a także napływającymi uchodźcami z Ukrainy.

Oświacie poświęcono także fragment programu Prezydent na 96 FM. Janusz Kubicki odpowiadał na pytania słuchaczy dotyczące miejsc w zielonogórskich szkołach ponadpodstawowych.

Włodarz miasta przyznał, że rozumie obawy rodziców.

Ja im współczuję, o ile szkoły średnie jeszcze sobie poradzą, to jeśli ktoś wierzy, że będą podwójne nabory na atrakcyjne kierunki studiów, to jest w błędzie. To pokłosie tych wszystkich reform. My jesteśmy przygotowani, żeby każdy znalazł miejsce w placówce oświatowej w Zielonej Górze.