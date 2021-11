W-f ze strażakami? Dlaczego nie?! Takie zajęcia o charakterze ruchowo-edukacyjnym odbyły się w jednostce straży pożarnej przy ul Kożuchowskiej.

„Sprawny jak strażak” to inicjatywa, która ma na celu zachęcić dzieci do aktywności i wysiłku fizycznego, którego tak bardzo w okresie pandemii brakowało w ostatnich miesiącach. O szczegółach mówi st. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy zielonogórskiej straży.

Chcemy zainspirować dzieci do tego, żeby poruszały się w obecności strażaków. Mamy duży potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie strażaków. To nie tylko ta sala, ale przeszkolenie samych prowadzących. Dzisiaj zajęcia prowadzi obecny mistrz Polski z kickboxingu.

Zielonogórscy strażacy liczą, że zajęcia będą odbywały się cyklicznie.

W momencie wyboru nauczyciela, kiedy rejestruje się do nas, do sali edukacyjnej będzie miał wybór. Albo standardowe zajęcia o bezpieczeństwie, albo takie zajęcia ruchowo-edukacyjne. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby takie zajęcia przeprowadzać.