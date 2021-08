Zielonogórski Ośrodek Kultury odsłonił winobraniowe karty. Znamy gwiazdy tegorocznych dni miasta. Co się będzie działo do 4 do 12 września? Zobaczcie poniżej.

Winobranie oficjalnie wystartuje w sobotni wieczór. Tego dnia o 20:00 nastąpi oficjalne przekazanie kluczy do bram miasta przez prezydenta w ręce Bachusa. Gdy bóg wina zacznie władać miastem rozpocznie się świętowanie. Tradycyjnie pierwszy koncert wykonają muzycy z Filharmonii Zielonogórskiej. Tym razem koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej, uświetni dyrygent Krzesimir Dębski ze swoją muzyką filmową.

W niedzielny wieczór wystąpi Nosowska, a następnie kolejno gwiazdami będą: Mery Spolsky, Mrozu, Sokół i Michał Szczygieł. Weekend w piątkowy wieczór, 10 września otworzy Sławek Uniatowski, a na finał w sobotę, 11 września wystąpi Maryla Rodowicz.

Ze względów bezpieczeństwa, podobnie jak w roku ubiegłym, nie odbędzie się winobraniowy korowód.

Cały program poniżej.

Download (PDF, 1.02MB)