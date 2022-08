Sandacze, liny i bolenie – to tylko niektóre okazy ryb, które w ciągu ostatnich dni wędkarze oraz społecznicy wyciągają z Odry. Są to jednak ryby śnięte, bo jak już Was informowaliśmy – doszło do katastrofy ekologicznej i rzeka została zanieczyszczenia chemikaliami.

Według badań przeprowadzonych po stronie naszych niemieckich sąsiadów – w Odrze znajdują się ogromne ilości rtęci. Badania mają zostać powtórzone. Poszukiwany jest też sprawca tej wodnej katastrofy. Prezesa Wód Polskich zapytaliśmy, czy chodzi o firmę z Oławy produkującą artykuły papiernicze. Przemysław Daca zaprzecza.

Bez względu na to co zostało do wody wprowadzone – sytuacja jest przerażająca. Nad Odrą można znaleźć już nie tylko martwe ryby, ale i zwierzęta oraz ptaki. Wędkarze oraz społecznicy na własną rękę postanowili więc posprzątać. Jest jednak apel do wszystkich chcących pomóc. Mówi Zbigniew Tromp, mieszkaniec Górzykowa.

Potrzebna jest jednak pomoc ze strony samorządów i władz centralnych. I o to właśnie mieszkańcy, wędkarze oraz społecznicy apelują.