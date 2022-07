Od środy próbujemy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania do modernizacji linii kolejowej na trasie Czerwieńsk-Zbąszynek. Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji.

We wtorek dostaliśmy informację od rzecznika PKP PLK Radosława Śledzińskiego, że spółka oczekuje odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania. Do urzędu zostały wysłane trzy pisma od 8 czerwca do 7 lipca. Każdy dzień bez decyzji to dodatkowe opóźnienie zakończenia inwestycji i wznowienia ruchu kolejowego na tym odcinku.

Próby skontaktowania się z urzędem w tej sprawie naszych dziennikarzy również nie były udane. Dowiedzieliśmy się tylko, że modernizacja realizowana jest w ramach projektu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, ale ani odpowiedzialny za to departament, ani biuro prasowe nie udzieliły nam odpowiedzi.