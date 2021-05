Miasto szykuje się do wydzierżawienia ok. 150 działek rekreacyjnych. Każda z nich ma powierzchnię ok 300-400 m2. Są umiejscowione między Łężycą a Chynowem.

Pierwotnie na tym terenie miały powstać domki jednorodzinne., Teren w planie zagospodarowania przestrzennego był przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną i usługi. Pandemiczna rzeczywistość sprawiła jednak, że miasto zmieniło koncepcję. Mówi wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki:

One będą zawsze własnością miasta i będą dzierżawione. Nie chcemy wprowadzać “drakońskich cen”, bo wiemy, że nie każdy mógłby sobie na nie pozwolić.

Ceny ziemi z altaną błyskawicznie poszybowały w górę, a i tak chętnych nie brakuje. My zapytaliśmy zielonogórzan, co sądzą o kolejnych terenach przeznaczonych pod działki.

Bardzo dobrze. Jest gdzie wyjść. Działki fajne są ale gdy ktoś ma dużo czasu, szczególnie emeryci. Pozamykani jesteśmy, nie wiadomo, co będzie więc działka super.

Co się dzieje w tej chwili? Między Łężycą a Chynowem powstaje infrastruktura.

W tej chwili przygotowujemy infrastrukturę techniczną. Skończono wiercenie otworu pod potrzebę wodociągu. Wytyczane są granice działek i drogi dojazdowe. Jesteśmy w stanie w drugiej połowie roku przedstawić ofertę mieszkańcom.

Materiał video: Katarzyna Mayer-Bzowa