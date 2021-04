Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, był gościem czwartkowej “Rozmowy na 96FM”. Na długiej liście tematów, poruszonych podczas programu, znalazło się między innymi e-zdrowie. A dokładniej nowo powstający projekt “Lubuskie e-zdrowie”. Koszt jego realizacji to 20 milionów złotych.

Jabłoński podkreślił, że punktem zapalnym do powstania nowego projektu była w pewnym sensie pandemia i konieczność przeniesienia niektórych spraw wyłącznie do świata wirtualnego. Do głównych założeń programu należy zbudowanie infrastruktury, która pozwoli między innymi na bezpieczniejsze przechowywanie wyników badań pacjentów. Ale w taki sposób, żeby każdy lekarz miał do nich dostęp, a pacjent nie musiał biegać z dokumentacją od jednego gabinetu do drugiego.

Do tego muszą być przygotowane szpitale, lekarze, personel. Żeby umieć się tym posługiwać. Budujemy taki system, który ułatwi dostęp do ochrony zdrowia, jeśli chodzi o ten projekt, ale także myślimy o innych kwestiach. Które się wiążą z załatwianiem spraw w urzędach.

Udogodnienia związane z projektem mają się pojawiać sukcesywnie. Jak tłumaczył Jabłoński – wysoki koszt jego realizacji jest spowodowany faktem, że ma on dotyczyć całego regionu, czyli kilkudziesięciu placówek medycznych.