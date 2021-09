W Płońsku odbyła się w sobotę konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej. Na Mazowsze wybrali się także lubuscy członkowie Platformy Obywatelskiej. Jednym z nich był Marcin Pabierowski.

Radny miejski był gościem porannej Rozmowy na 96 FM. Na naszej antenie ocenił, że było to entuzjastyczne spotkanie.

Pokazująca determinację i działanie PO, integrująca członków partii. Była możliwość rozmowy nie tylko z posłami, ale też z samorządowcami. Te konkluzje były konkretne, a same przemówienia liderów Platformy były bardzo merytoryczne. Dotykały problemów samorządów.

Pabierowski podkreślał, że na konwencji wybrzmiał m.in. problem samorządów w świetle kolejnych zmian, planowanych przez rząd.

Płońsk nie był przypadkiem. Konwencja była w mieście mniejszym, pokazującym jak mocno wpłynie Polski Ład, czyli deficyt wpływów do budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W Zielonej Górze, według mojej interpelacji, ok. 50 mln zł mniej. Mamy takie przypadki, że rząd jednym daje, a drugim nie daje. Np. w Lubuskiem brak refleksji i dialogu, jeśli chodzi o podział środków LRPO, ok. 100 mln zł.