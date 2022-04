Znów dreszczowiec w wykonaniu PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego! Po raz trzeci w tej rundzie o wyniku decydowały rzuty karne, po raz drugi zwycięskie dla akademików! Podopieczni Ireneusza Łuczaka pokonali w Poznaniu Grunwald w serii rzutów z siódmego metra 4:2. W regulaminowym czasie był remis po 30, a do przerwy 15:13 prowadził AZS.

W ostatnich sekundach zielonogórzanie wyszli na prowadzenie 30:29 po akcji z prawego skrzydła Juliana Reszczyńskiego, ale po wznowieniu, jeszcze zdążyli przewinić. Szymon Gołębiowski utrudnił wznowienie, za co gospodarzom podyktowano rzut karny. Tego na bramkę zamienił Daniel Bartłomiejczyk. I to oznaczało konkurs rzutów z siódmego metra, jednak te lepiej już wykonywali akademicy, którzy serię karnych wygrali 4:2 i z Poznania wywieźli dwa punkty! Mimo kolejnych osłabień, bo w stolicy Wielkopolski zabrakło – oprócz wcześniej kontuzjowanych graczy – ponownie Adama Stępnia i jeszcze ponadto Cypriana Kociszewskiego.