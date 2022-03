Dokładnie 11 lutego Jarosław Marcinkowski został odwołany z funkcji dyrektora zielonogórskiego „Medyka”. Nadal jest jednak jego pracownikiem i uczy. Jarosław Marcinkowski niezmiennie twierdzi, że dymisja ze strony zarządu województwa lubuskiego była nieuzasadniona. I krzywdząca.

Gość „Rozmowy na 96 FM” podkreśla, że łatwo można sprawdzić, czy zarzuty o domniemanym prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej są prawdziwe.

Zapytaliśmy także Marcinkowskiego czy widzi siebie z powrotem w roli dyrektora. Jednoznacznej odpowiedzi brak.

Trudno powiedzieć co będzie dalej. Do tej pory nie padły żadne słowa przepraszam. Czas pokaże. To też kwestia honoru i umiejętności odnalezienia się. Ale współpracować musimy ze sobą.