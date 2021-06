– Cieszę się, że udało się to zrobić. Żadne miasto w Polsce tego pewnie dawno nie robiło – mówił o działkach rekreacyjnych na antenie Radia Index Janusz Kubicki, w programie Prezydent na 96 FM.

Przypomnijmy, wczoraj rozlosowano 118 działek na Srebrnej Polanie, czyli na terenie między Chynowem a Łężycą. Już niebawem ci, którzy mieli szczęście w losowaniu będą mogli rozpocząć gospodarowanie na tych terenach.

Osoby są przyporządkowane do działek. Jest przygotowane wiata. Od 1 sierpnia będą podpisane umowy, by każdy wiedział, jak ma to zagospodarować. jest parking, woda, będzie prąd.