Jaki będzie budżet Zielonej Góry na nowy rok? Nad tym zastanawiają się pewnie mieszkańcy naszego miasta jak i władze. Dochody miasta ponad 1 miliard i 8 mln zł, a wydatki prawie 1 miliard i 160 milionów złotych – tak wygląda propozycja przyszłorocznego budżetu Zielonej Góry.

Janusz Kubicki, który był gościem audycji “Prezydent na 96 FM” stwierdził, że będzie to najtrudniejszy budżet jego kilkunastoletniej prezydentury z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa:

Tak, to jest budżet przeżycia. Konsekwencje tego, co się dzieje w tym roku, znajdą swoje odzwierciedlenie w budżecie. Miasto jest jedną dużą firmą i tez będzie miało problemy jak w innych firmach. Będzie po prostu trudniej.

Kaja Rostkowska zapytała prezydenta, czy w związku z trwającą pandemią miasto może wycofać się z pewnych inwestycji lub ograniczyć mocno wydatki. Janusz Kubicki stwierdził, że będzie chciał utrzymać dotychczasowy tempo rozwoju Zielonej Góry:

Decyzje są jeszcze przed nami. Chcę, by były zachowane duże inwestycje, ale będzie to zależało od rozwoju sytuacji w mieście. To jest trudny okres. .