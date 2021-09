Ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy jeszcze w tym roku. W przyszłym budowa, a w 2023 roku otwarcie – to plany dotyczące remontu kąpieliska w Ochli. W audycji Prezydent na 96 FM o tym, czego obecnie dotyczą prace związane z tą inwestycją.

Prace, dodajmy na razie wciąż o charakterze administracyjnym. – Przygotowujemy się formalnie do przetargu – informował w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Przygotowujemy się do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń. To wymaga od nas dość dużego wysiłku, takiego bardziej biurokratycznego. Wierzę w to, że uda się to niedługo zakończyć i przejść do kolejnego etapu, a więc wyłonienia wykonawcy tej inwestycji.