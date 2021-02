– Krwawe bilboardy z cząstkami martwego płodu? Jestem przeciw – mówił Janusz Kubicki. Włodarz miasta pytany był dziś w programie „Prezydent na 96FM” o projekt uchwały w sprawie przepisów porządkowych dotyczących eksponowania drastycznych treści na terenie naszego miasta.

Taki projekt trafi na lutową sesję Rady Miasta. Dziś Janusz Kubicki mówił, że jest przeciwnikiem tak mocnych treści.

Jestem przeciwnikiem takich treści w przestrzeni publicznej. Nie chciałbym, żeby treści, które się nie powinny pojawiać, bo mogą patrzeć na to dzieci. Sam byłem świadkiem, że dziecko się pytało: “a co to jest?”