Jaki będzie budżet Zielonej Góry na 2022 rok? To pewnie dziś najważniejsze pytanie, które nurtuje nie tylko włodarza miasta, radnych, ale i mieszkańców Zielonej Góry.

Prace nad nim już trwają. Dziś o kształcie budżetu rozmawialiśmy z Januszem Kubickim w audycji „Prezydent na 96 FM”.

Zgodnie z przepisami prawa do 15 listopada jestem zobowiązany do przedłożenia projektu budżetu do Rady Miasta i Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO sprawdza część rachunkową. Rada Miasta może to rozpatrywać w sposób merytoryczny. Od 15 listopada gospodarzem będzie więc rada, która uchwala budżet.