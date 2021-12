Trwa sesja budżetowa. W zielonogórskim Ratuszu radni obradują od dwóch godzin.

Przypomnijmy, że projekt budżetu zakłada dochody na poziomie miliarda 59 milionów złotych, zaś wydatki – ponad miliard 174 milionów złotych. Deficyt będzie zatem oscylował w kwocie ok. 130 milionów złotych. Podczas prezentacji założeń budżetowych prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki poprosił radnych o przyjęcie budżetu.

Ja mogę przeprosić tych wszystkich, którzy napisali dziesiątki poprawek, a nie są uwzględnione w budżecie. To pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Możemy długo dyskutować i szukać rozwiązań, ale nie znajdziemy lepszych,

Po wystąpieniu prezydenta przyszedł czas na pytania. Wątpliwości mieli opozycyjni radni Koalicji Obywatelskiej, którzy do budżetu zgłosili 43 poprawki. Radny Marcin Pabierowski pytał czy Zielona Góra pozbędzie się toksycznych odpadów śmieci w Przylepie.

Jaka jest procedura jeśli chodzi o utylizację odpadów. w Przylepie, to nie zostało uwzględnione w budżecie. Na jakim to jest etapie, a odpady są nada. Czy miasto wnioskowało o dodatkowe fundusze.

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk mówił o tym, że wciąż miasto szuka rozwiązania tego problemu nie precyzując jednak, kiedy może to nastąpić.

Tyle, ile będzie to konieczne, by proces został zakończony. Najpierw musimy określić technologie. Jeśli zostanie zaakceptowana, wtedy będziemy się przymierzać do przetargu.