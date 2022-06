Zaglądamy na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i sprawdzamy, jak wyglądają dwie, bardzo ważne inwestycje, które będzie realizować miasto. Chodzi o kąpielisko w Ochli i budowę krytego boiska przy ulicy Sulechowskiej.

Jeśli chodzi o Ochlę, w tej chwili trwa wciąż faza projektowa, a niebawem mają zacząć się roboty. Mówi dyrektor MOSIR-u Robert Jagiełowicz:

To jest inwestycja ciężka, krótki czas, wszystko drożeje, trudno jest o pracowników. Tematów jest wiele, gdy weszliśmy na ten teren, to pojawiły się te trzy zbiorniki, w których trzeba wyrównać poziom wody. Takie rzeczy wychodzą, a których wcześniej nie było. To jest etap fazy projektowej, które potrwają do września, później ruszą roboty.