Nawet 35 stopni – tyle mają pokazać termometry na zachodzie Polski pod koniec tygodnia.

Fala upałów nadejdzie do nas już dziś – w zachodnich regionach, a więc także w Zielonej Górze termometry rozgrzeją się do 34 stopni. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami instytut meteorologii i gospodarki wodnej wydał m. in. dla województwa lubuskiego.

Przypominamy również, że w lubuskich lasach obowiązuje II oraz III najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.