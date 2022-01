Już w niedzielę jubileuszowy 30 finał WOŚP. Dziać się będzie, i to przez cały dzień. Także na naszej antenie, bo Radio Index jest oficjalnym partnerem medialnym WOŚP w Zielonej Górze. Najważniejszy jest jednak cel imprezy – w tym roku zbieranie pieniędzy na dziecięcą okulistykę.

Finał WOŚP w naszym mieście już od 7 lat organizują radni. Wśród nich Paweł Wysocki, który był dziś gościem „Rozmowy na 96FM”.

Za pierwszym razem mówiliśmy, że to jedyny raz. Później pilnowaliśmy już tej daty. Dzwoniliśmy nawet do sztabu do Warszawy i pytaliśmy, czy ktoś się zgłosił. Dostaliśmy informację, że nie. Za drugim razem więc także się tym zajęliśmy. A później to już się stała tradycja. Nasza drużyna liczy około 150 osób, około 1/3 z nich sam sztab.