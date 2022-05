Dziś ruszają egzaminy ósmoklasistów. To jedne z najważniejszych egzaminów, które zadecyduje o tym, w której szkole młodzi ludzie będą kontynuować swoją edukację.

Dziś sprawdzian z języka polskiego, jutro z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Wioleta Haręźlak – dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w zielonogórskim magistracie w rozmowie z Radiem Index przyznała, że egzamin jest do zdania.

Ten egzamin jest do zdania. Każdy go zda, ale z różnym wynikiem. Jest on przepustką. do tego, aby złożyć wszystkie potrzebne dokumenty. O tym będzie decydował wynik tego sprawdzianu i wyniki uzyskane na świadectwie. Wiem, że na początku lipca będą znane wyniki, więc wszyscy będą w napięciu czekali.