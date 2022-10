– Mam nadzieję, że wreszcie się uda – mówił dziś zielonogórski radny Platformy Obywatelskiej dr Sławomir Kotylak.

Gość „Rozmowy na 96 FM” pytany był przez Kaję Rostkowską o połączenie kolejowe na linii Zielona Góra – Czerwieńsk. Przez ponad dwa lata pasażerowie są zmuszeni korzystać z komunikacji zastępczej. Tak jak już informowaliśmy, wreszcie znalazł się wykonawca, i podpisana została umowa. Czy tym razem się uda?

Na razie mamy kolejną deklarację ze strony inwestora czyli PKP PLK. Umowa jest podpisana, ale była tez podpisana z poprzednim wykonawcą. Realizacja ze strony wykonawcy była prowadzona skandalicznie i stąd dwuletni poślizg.

Nasz gość odniósł się także do słów Janusza Kubickiego. Prezydent w Radiu Index mówił o tym, że województwo nie może sobie poradzić z tą inwestycją. – Tymczasem to nie my jesteśmy inwestorem, tylko płatnikiem – dodaje Kotylak.

Pan prezydent nie zna ustaw i przepisów, które regulują transport publiczny oraz kwestie sieci kolejowych. To jest inwestycja spółki rządowej PKP PLK realizowana na linii rządowej, a województwo jest tylko sponsorem. Pan prezydent celowo wprowadza opinię w błąd mówiąc, że to jest zadanie województwa. To nie jest zadanie województwa.

Przypomnijmy, Janusz Kubicki w audycji “Prezydent na 96 FM” wspominał o tym, że to samorząd odpowiada za opóźnienie w realizacji inwestycji.

