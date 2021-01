Czy Zielona Góra wygrywa z pandemia koronawirusa? Czy można mieć małe powody do optymizmu? Nad tym pewnie zastanawiają się mieszkańcy naszego miasta.

Takie pytania postawiliśmy Robertowi Górskiego – lekarzowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, na co dzień również zielonogórskiemu radnemu. Górski stwierdził, że sytuacja się poprawiła, gdyż jeszcze kilka tygodni temu można było mówić o dramatycznych wydarzeniach.

– Mimo optymistycznych sygnałów z “pola walki” należy być jeszcze ostrożnym – dodaje Górski.

Ilość osób, która została zaszczepiona w naszym kraju, jest zbyt mała. To nie tylko pacjenci z COVID-19. To też inni pacjenci, którzy chorują na inne choroby. Oni mają problem, by dostać się do poradni specjalistycznej lub lekarza rodzinnego.