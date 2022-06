Będący bez porażki w rozgrywkach eWinner I ligi żużlowcy Stelmetu Faluabzu Zielona Góra w najbliższą niedzielę podejmować będą ROW Rybnik. Zielonogórzanie są zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji.

Przypomnijmy, przed tygodniem na Śląsku podopieczni Piotra Żyto wygrali z ROW-em wysoko, bo aż 55:35. Spora w tym zasługa całej drużyny, m. in. juniorów, którzy zdobyli kilka cennych punktów. Młodzieżowcy mogli liczyć na pomoc kapitana zielonogórzan Piotra Protasiewicza, na co zwracał uwagę Fabian Ragus.

Fajnie, że pierwszy mecz z Rybnikiem wygraliśmy, dlatego jedziemy ze spokojną głową, bo zrobiliśmy sporo punktów. Mam nadzieję, że to mecz na przełamanie, i teraz może być tylko lepiej. Kapitan zjadł zęby na żużlu i jego pomoc przynosi efekty w mojej jeździe. Wiadomo, że wszystkiego nie da się pozmieniać, przez dzień czy dwa, ale jeśli będę otrzymywał taką pomoc to wierzę, że moja jazda się poprawi.

Na dobry występ liczy także Czech w barwach naszej drużyny- Jan Kvech.

Będziemy się starali robić swoją robotę jak najlepiej. Myślę, że pomogło mi to, że miałem dużo jazdy. Myślę, że w Rybniku to był udany mecz dla mnie. Zrobiłem tylko w ostatnim wyścigu błąd. Chcę to poprawić i robić jeszcze więcej punktów.