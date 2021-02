– Mamy 203 punkty, w których realizujemy szczepienia – powiedział w Rozmowie na 96 FM Władysław Dajczak. Wojewoda lubuski był gościem Macieja Noskowicza.

W Radiu Index przedstawiciel rządu w regionie mówił o hamulcu w postaci otrzymywania mniejszej dawki szczepionek niż to jest zaplanowane.

Nie dostajemy tyle szczepionek, ile byśmy potrzebowali. Słyszymy o tym od kilkunastu dni. Komisja Europejska nie spisała się do końca tak, jak powinna i te szczepionki nie są realizowane zgodnie z umową. Nasz premier i kilku innych premierów apelują do KE, aby tą sprawą się zająć, by szczepionki wróciły do ustalonych norm.