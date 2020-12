– To był bardzo trudny rok – mówił Czesław Grabowski. Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej był gościem “Rozmowy na 96FM”.

Grabowski oceniał mijający rok w zielonogórskiej kulturze. – Musieliśmy przez pandemię koronawirusa zmienić sposób myślenia o naszej twórczości.

Są jednak sukcesy mimo trudnej sytuacji w Filharmonii Zielonogórskiej. Jakie?

Przez cały grudzień są koncerty on-line, do których się przyzwyczailiśmy. Mają swój wydźwięk. Z tego, co widzę, wejść na nasze koncerty jest sporo – od kilku tysięcy w górę. Rekord to ponad 11 tysięcy. Tylu osób nigdy byśmy nie pomieścili w naszej sali.