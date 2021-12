Nie było niespodzianki w meczu ligi VTB w Zielonej Górze. Gwiazdy CSKA znów zaświeciły w hali CRS pełnym blaskiem. Najjaśniej Iffe Lundberg. Duńczyk powrócił do hali CRS już jako gracz drużyny z Moskwy. Powitany został gorąco, a jego zespół wygrał z Eneą Zastalem BC 93:59.

Najbardziej wyrównana, poza samym początkiem, była pierwsza kwarta. Po dziesięciu minutach gry zielonogórzanie przegrywali czterema punktami. Później im dalej w las, tym ciemniej. Uwidaczniały się różnice niemal we wszystkich elementach koszykarskiego rzemiosła.

Goście to najlepiej zbierająca drużyna w lidze VTB. Rządzili w “pomalowanym”, ale wymuszali też sporo strat. Tych Zastal popełnił 20 i po nich goście zdobyli 22 “oczka”.

Wydarzeniem powrót do Zielonej Góry Iffe Lundberga. Duńczyk, który w trakcie poprzedniego sezonu przeniósł się do CSKA został gorąco powitany w hali CRS. Był też najlepszym zawodnikiem gości. Zdobył 18 punktów, dołożył po 5 zbiórek i 5 asyst. Po meczu pozował z fanami Zastalu do zdjęć.

Po pierwsze chcę podziękować. Czułem się dobrze. To było bardzo emocjonujące powrócić tutaj, szczególnie, że mam stąd świetne wspomnienia z zeszłego sezonu. W zeszłym roku kibice widzieli mnie tutaj kilka razy w polskiej lidze. To niesamowite czuć wsparcie mimo, że jest się po przeciwnej stronie. Bardzo to doceniam.

Wśród gospodarzy najwięcej, 16 punktów zdobył Nemanja Nenadić. Serb dołożył też 5 asyst.

Po takim meczu nie będzie wiele czasu na odpoczynek. Już w środę zielonogórzanie zmierzą się z Legią Warszawa. Ten mecz w hali CRS o 18:00. Będzie ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, przyjedzie Łukasz Koszarek i jego numer 55 powędruje pod sufit hali CRS. Po drugie, to ważne spotkanie w kontekście miejsca w ósemce Energa Basket Ligi i przepustki do gry w Pucharze Polski.