Sezon zimowy w pełni? Niekoniecznie. Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra szykują się do nowego sezonu. Zarówno ekipa seniorów, jak i juniorów już od kilku tygodni szlifuje formę.

My sprawdzamy, co słychać u jednego z liderów naszej drużyny Krzysztofa Buczkowskiego, oraz jak wyglądać będą przygotowania do sezonu całej drużyny. Szczegóły w rozmowie z dyrektorem sportowym – Piotrem Protasiewiczem.