Co dalej z Filharmonią Zielonogórską. Melomani i miłośnicy dobrej muzyki mają powody do zmartwień.

Powód? Wciąż nie udało się wyłonić firmy, która dokończyłaby inwestycję. Chodzi głównie o klimatyzację. Przypomnijmy, że w zeszłym roku wykonawca wycofał się z placu budowy. Co należy zrobić dziś? Pytamy wicemarszałka województwa lubuskiego Łukasza Poryckiego.

Najważniejsze rzeczy to dokończenie wymiany klimatyzacji. Wszyscy melomani, którzy przybywali w Filharmonii, narzekali na tę niedogodność. Druga rzecz to odwodnienie wokół budynku. Aura jest nieprzewidywalna, i często dochodziło do podtopień.