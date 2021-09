Nadkom. Marcin Gurgurewicz, zastępca komendanta zielonogórskiej policji był gościem Rozmowy na 96 FM. Program dzień po Winobraniu, a więc dotyczył m.in. bezpieczeństwa podczas świętowania dni miasta.

– To Winobranie było nad wyraz spokojne – przyznał gość Rozmowy na 96 FM. Najczęściej policjanci musieli interweniować w związku z zakłócaniem spokoju i spożywaniem alkoholu.

Już dzisiaj możemy powiedzieć, że porównując do lat ubiegłych, to Winobranie było nad wyraz spokojne. Nic szczególnego się nie wydarzyło, na co nie bylibyśmy przygotowani. Porównując liczbę interwencji, to w roku 2019 mieliśmy 723 interwencje, a w tym roku tych interwencji było 245.