Jubileuszowe 50. Bachanalia rozpoczynają się już niedługo, bo 6 czerwca. Obchody święta studentów są wyczekiwane nie tylko przez żaków, ale i przez zielonogórzan, bowiem w ciągu ostatnich dwóch lat imprezowe plany torpedowała pandemia.

Jak przyznaje Marcin Owsiany ze Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, lista wykonawców jest już niemal zamknięta. Udział największych gwiazd jest już bowiem potwierdzony. Jednak organizatorzy chcą dodatkowo zaprosić do wystąpienia lokalnych artystów.

Zmieniliśmy miejsce. Bachanalia nie odbędą się na stadionie na Wyspiańskiego. Przenosimy się na Campus B Uniwersytetu Zielonogórskiego. Aleja Wojska Polskiego 69 to nasz nowy adres. Na każdym zakupionym bilecie podaliśmy informację o nowym miejscu, które jest tez dosyć dużym wyzwaniem dla nas dlatego, że musimy dostosować cały teren, ogrodzić go, nie jest to takie proste, ale oczywiście będzie gotowe.