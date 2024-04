Jaka jest szkoła? Jaka może być? Co jest w niej dobrego, a co i kto i jak powinno się zmienić? Rozmowa bardzo ważna dla wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców.

Naszymi gośćmi są:

dr Katarzyna Grabias-Banaszewska

– Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego,

– wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Salomon w Zielonej Górze,

– polonistka, artystka, tutorka, trenerka

oraz Michał Chłodnicki

– dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego “Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze,

– polonista oraz nauczyciel myślenia twórczego,

– gitarzysta.

Karta praw podstawowych UE gwarantuje prawo do nauki. Oczywiście w szkołach, jak wszędzie indziej, obowiązują także inne prawa podstawowe, m. in. do bezpieczeństwa, do integralności, wolność wypowiedzi, wolność myśli, niedyskryminacji.

