W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19, wiele firm i organizacji podjęło decyzję o wysłaniu pracowników do domu, aby ograniczając kontakty międzyludzkie, pracowali zdalnie.

Zielonogórska firma Perceptus (http://perceptus.pl/pracazdalna/), lider branży cyberbezpieczeństwa, wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji na rynku przygotowała specjalną ofertę sprzętu (https://sklep.topserwery.com/), oprogramowania i usług, które pomogą w pracy zdalnej – jej organizacji, kontroli, zabezpieczeniu, co finalnie może pomóc przenieść całość działalności organizacji do sieci także po zakończeniu pandemii.

W dobie pandemii większość organizacji została zmuszona do cyfryzacji swoich zadań.

Dla niektórych praca zdalna nie była czymś nowym i firmy te poradziły sobie świetnie, utrzymując efektywność na stałym poziomie. Niestety, duża część organizacji pierwszy raz musiała zmierzyć się z tzw. home office.

Kiedy cały zespół znajduje się w jednym, fizycznym miejscu, wtedy istnieje przeczucie, że jesteśmy w stanie kontrolować ich pracę, a ich zadania wykonywane są na poziomie co najmniej zadowalającym. Widzimy, kiedy przychodzą do pracy, kiedy ją opuszczają, czy uczestniczą aktywnie w spotkaniach i zebraniach biznesowych. Przy pracy zdalnej bez dodatkowych narzędzi nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jaka jest efektywność pracowników, czy wykonują swoją pracę należycie i czy są w 100% skupieni na swojej pracy.

Rozwiązania z portfolio firmy Perceptus (http://perceptus.pl/pracazdalna/), które mogą pomóc uporządkować i zabezpieczyć pracę Twoich pracowników, to między innymi:

wirtualne biuro, gdzie wszystko będzie sprawniejsze i bardziej zaawansowane niż dotychczas;

technologia pozwalająca zabezpieczyć Twój sprzęt przed cyberatakami dzięki oprogramowaniu typu Endpoint Security;

pomoże przechować wszystkie dane Twojej firmy w jednym bezpiecznym miejscu dzięki skonfigurowanym serwerom nowej generacji wraz z ich kopią zapasową;

nauczy Twoją organizację działania i współpracy w wirtualnym biurze.

VPN, od tego zaczniemy. Zapewne nieraz słyszałeś ten skrót, ale co on tak naprawdę oznacza? Virtual Private Network, czyli prywatna sieć, która jest jak tunel, przez który przepływają cenne informacje dotyczące Twojej firmy bez obawy o ich utratę. Zdarza się, że pracownicy, którzy przenieśli swoje działania do domowego biura, logują się do systemów firmowych przy pomocy sieci domowej lub co gorsza niezabezpieczonych, ogólnie dostępnych sieci. Istnieje ryzyko, że dane firmowe zostaną przechwycone przez osoby postronne. Co więcej, ryzyko utraty danych przy korzystaniu z niezabezpieczonych połączeń wzrasta 5-krotnie! Mądry Polak po szkodzie? Już nie. Zadbaj o cenne dane i wprowadź VPN do Twojej organizacji.

Spadek efektywności pracy zespołu to kolejny efekt nieprzygotowania firmy do pracy zdalnej. Praca z domu to duży komfort. Czasami aż nadto. Trudno zmierzyć jakość wykonywanych zadań każdego członka Twojego teamu, tym bardziej gdy tworzą oni liczną grupę. Są jednak narzędzia, które potrafią zmierzyć efektywność ich działań oraz kontrolują to, czy nikt nie próbuje przejąć Twoich danych, np. próbując przesłać projekty konkurencyjnym firmom. Ufaj, ale kontroluj. I tutaj warto zastosować tę zasadę.

Chroniąc firmę, pracowników oraz dane, przedsiębiorca musi podjąć wszelkie niezbędne działania, by tę ochronę zapewnić. Aktualna sytuacja jest egzaminem dla wielu firm – egzaminem, który w brutalny sposób weryfikuje wszystkie działania. Ten proces nadal trwa, więc pozwól nam pomóc Twojej organizacji go przetrwać (http://perceptus.pl/pracazdalna/). Nie traktuj wydatków na IT jako koszt, a inwestycję! Wydatki związane z sektorem informatycznym w firmach to inwestycja w nową lepszą przyszłość, w rozwój i jakość. Dziś dzięki współfinansowaniu przy udziale Tarczy Antykryzysowej PFR (https://perceptus.pl/info/pfr/)Twoja organizacja może uzyskać dofinansowanie na zakup oprogramowania oraz sprzętu. Pamiętaj, że na miejsce firm, które nie przystosują się do nowych warunków przyjdą nowe, które pandemię przetrwały. Właściciele tych firm już teraz wiedzą, że muszą mocno inwestować w nowoczesne rozwiązania (www.perceptus.pl/pracazdalna), by następne możliwe kryzysy przejść z większym spokojem.

Nie wiesz od czego zacząć, ale wiesz, że chcesz coś zmienić w działaniu swojej firmy? Skontaktuj się z firmą Perceptus (perceptus@perceptus.pl, +48 68 470 07 70). Pomagają, bo wiedzą, że to ich misja. Nawet jeśli jeszcze nie jesteś ich klientem.