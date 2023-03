Myśląc o meblach do ogrodu czy na taras, z pewnością chcesz nabyć takie, które posłużą Ci przez lata. Nie ma bowiem sensu nabywać nowych co dwa-trzy sezony. Inwestycja w solidne, trwałe meble ogrodowe pozwoli na uniknięcie kosztów, które musisz ponieść, jeżeli wybrane przez Ciebie nie będą odporne na liczne oddziaływania zewnętrzne oraz samo zużycie. Czyli – warto nabyć meble raz a dobrze.

Z jakich materiałów wykonywane są meble ogrodowe? Które z nich są najtrwalsze? Sprawdzamy i doradzamy, gdzie najlepiej je nabyć.

Z jakich materiałów wykonuje się meble ogrodowe?

Meble przeznaczone na taras lub do ogrodu różnią się pod względem konstrukcyjnym od używanych we wnętrzach. Nie może to jednak dziwić, ponieważ są wystawione na działanie wilgoci, słońca, chłodniejszych temperatur, a także pleśni oraz grzybów. W jaki sposób są zabezpieczane meble ogrodowe? Przede wszystkim za pomocą odpowiednich impregnatów oraz lakierów, a w przypadku metali pozytywne efekty daje ich ocynkowanie.

Materiały używane do produkcji mebli ogrodowych to trzy grupy:

drewniane – meble ogrodowe drewniane to najbardziej klasyczne rozwiązanie do ogrodu. Naturalnie wkomponowują się w otaczającą przyrodę, dostępne są w wielu wersjach kolorystycznych. Jednak wymagają szczególnej pielęgnacji – drewno jest niezwykle podatne na gromadzenie wilgoci, rozwijają się na nim pleśnie. Dlatego niezbędne będzie regularne pokrywanie go lakierami bakteriobójczymi lub specjalnymi impregnatami;

tworzywa sztuczne – meble ogrodowe z tworzyw sztucznych cechuje lekkość, dzięki czemu są wręcz idealne w miejscach, gdzie nie będą ustawione na stałe, a używane wyłącznie od czasu do czasu. Lekkość ułatwia ich wynoszenie z miejsca przechowywania, jednak pod względem wytrzymałości są znacznie słabsze od drewna czy metalu;

metal – meble ogrodowe metalowe to najsolidniejsze z materiałów, a zarazem najbardziej odporne na oddziaływania zewnętrzne. Jest to możliwe dzięki ich naturalnym właściwościom oraz pokryciu metalu specjalnymi preparatami i lakierami. W zależności od rodzaju metalu różni się ich waga. Najcięższe są meble wykonane z żeliwa, podczas gdy najlżejsze to meble aluminiowe ogrodowe.

Które meble ogrodowe wybrać?

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej i zalety, zwycięzca może być jeden – są nim metalowe meble ogrodowe. Polecamy zwłaszcza modele wykonane z aluminium, które są nie tylko niezwykle wytrzymałe i odporne na warunki zewnętrzne, ale również bardzo łatwe w pielęgnacji. To dodatkowa zaleta – nie musisz tracić czasu na ich przygotowanie do użytkowania lub odświeżenie.

Gdzie możesz znaleźć aluminiowe meble ogrodowe? Tu warto polecić dwa adresy: https://cloveris.pl/aluminiowe-krzesla-i-fotele oraz https://cloveris.pl/pl/c/Stoly-ogrodowe-metalowe/234. Wszystkie umieszczone propozycje to meble z najwyższej jakości materiałów oraz cechujące się wysoką estetyką. Oprócz krzeseł, foteli i stoły znajdziesz na stronie cloveris.pl także inne niezbędne do ogrodu sprzęty. Jakie? Zajrzyj tam już teraz i zobacz!